الشرطة الصينية: مقتل 8 وإصابة17 في هجوم بسكين بمدرسة مهنية

(أ ب)

قالت الشرطة الصينية اليوم السبت إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب سبعة عشر آخرون في مدرسة مهنية بمدينة ووشي بشرق الصين.

وقالت شرطة إقليم يشينج في بيان لها "إن الهجوم وقع في معهد ووشي المهني للفنون والتكنولوجيا في حوالي الساعة 1830 بالتوقيت المحلي يوم السبت".

وتم اعتقال المشتبه به /21 عاما/ في موقع الحادث، وهو من خريجي المدرسة ولقبه "شو".

وقالت الشرطة إن "شو" رسب في امتحاناته المدرسية ولم يتمكن من الحصول على شهادة التخرج، وأنه غير راض عن راتبه في فترة التدريب.

وشهدت الصين عددا من الهجمات التي يبدو أن المشتبه بهم فيها استهدفوا أفرادا عاديين بشكل عشوائي.

وفي أكتوبر، تم اعتقال رجل بعد أن هاجم أطفالا بسكين في مدرسة في بكين، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وفي سبتمبر، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في سوبرماركت في شنغهاي، وأصيب 15 آخرون. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن المشتبه به كان يعاني من نزاعات مالية شخصية وجاء إلى شنغهاي لـ"تفريغ شحنة غضبه".

وفي نفس الشهر، توفي فتى ياباني بعد أن تعرض للطعن في طريقه إلى مدرسته في مدينة شنتشن الجنوبية.