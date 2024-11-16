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قناة عبري تكشف تفاصيل اتفاق تسوية محتمل بين لبنان وإسرائيل

09:57 م السبت 16 نوفمبر 2024

الحرب على لبنان

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وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

ووفقًا لما ذكرته القناة، يتضمن المقترح نشر 5 آلاف جندي لبناني في المناطق الجنوبية من لبنان، بالإضافة إلى تعهد إسرائيل بعدم شن أي هجمات على الأراضي اللبنانية.

وبحسب القناة العبرية يشمل الاتفاق إعادة ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

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