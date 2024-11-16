قناة عبري تكشف تفاصيل اتفاق تسوية محتمل بين لبنان وإسرائيل

وكالات

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

ووفقًا لما ذكرته القناة، يتضمن المقترح نشر 5 آلاف جندي لبناني في المناطق الجنوبية من لبنان، بالإضافة إلى تعهد إسرائيل بعدم شن أي هجمات على الأراضي اللبنانية.

وبحسب القناة العبرية يشمل الاتفاق إعادة ترسيم الحدود البرية بين البلدين.