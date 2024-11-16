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سموتريتش: لن أوافق على أي صفقة توقف الحرب بغزة

09:02 م السبت 16 نوفمبر 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يرفض تمامًا أي صفقة لتبادل الأسرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

وأضاف سموتريتش في تصريحاته: "أعتقد أنه يجب إقامة مستوطنة في غزة".

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي صفقة توقف الحرب بغزة صفقة لتبادل الأسرى إنهاء الحرب على غزة
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