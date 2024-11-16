سموتريتش: لن أوافق على أي صفقة توقف الحرب بغزة
09:02 م السبت 16 نوفمبر 2024
وكالات
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يرفض تمامًا أي صفقة لتبادل الأسرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.
وأضاف سموتريتش في تصريحاته: "أعتقد أنه يجب إقامة مستوطنة في غزة".
كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله.
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