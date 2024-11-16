إعلام عبري: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا شمال إسرائيل
08:46 م السبت 16 نوفمبر 2024
وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مبنى في منطقة الكرمل بالمدينة أصيب بشكل مباشر، فضلا عن أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات.
كما أكد موقع يسرائيل هيوم انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة للقصف الصاروخي من لبنان.
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