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إعلام عبري: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا شمال إسرائيل

08:46 م السبت 16 نوفمبر 2024

رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان

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وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مبنى في منطقة الكرمل بالمدينة أصيب بشكل مباشر، فضلا عن أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات.
كما أكد موقع يسرائيل هيوم انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة للقصف الصاروخي من لبنان.

اطلاق صواريخ لبنان حيفا الاحتلال الإسرائيلي
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