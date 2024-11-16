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سموتريتش: تكلفة الحرب حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل

08:11 م السبت 16 نوفمبر 2024

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تكلفة الحرب على قطاع غزة ولبنان بلغت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل.

كانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغهم هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد إنهاء الحرب حتى يتم القضاء على حركة حماس".

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدلاً من التركيز على إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، يواصل توسيع عملياته العسكرية في غزة وإقامة منشآت جديدة.

وأضافت أن التيار المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يستغل الوضع لدفع أجندة الاستيطان والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

واتهمت الهيئة نتنياهو بإدارة حرب "بلا أهداف واضحة" في غزة، متعمدًا تجاهل البحث عن بدائل لحكم حماس.

وأوضحت أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرة أن استمراره في السلطة يأتي على حساب الجنود والأسرى الإسرائيليين.

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