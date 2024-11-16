إعلان

عائلات الأسرى بغزة: بايدن أخبرنا أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب

07:37 م السبت 16 نوفمبر 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغهم هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد إنهاء الحرب حتى يتم القضاء على حركة حماس".

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدلاً من التركيز على إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، يواصل توسيع عملياته العسكرية في غزة وإقامة منشآت جديدة.

وأضافت أن التيار المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يستغل الوضع لدفع أجندة الاستيطان والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

واتهمت الهيئة نتنياهو بإدارة حرب "بلا أهداف واضحة" في غزة، متعمدًا تجاهل البحث عن بدائل لحكم حماس.

وأوضحت أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرة أن استمراره في السلطة يأتي على حساب الجنود والأسرى الإسرائيليين.

عائلات الأسرى الإسرائيليين عائلات الأسرى بغزة نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب القضاء على حركة حماس الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سموتريتش: تكلفة الحرب حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة