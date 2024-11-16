عائلات الأسرى بغزة: بايدن أخبرنا أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغهم هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد إنهاء الحرب حتى يتم القضاء على حركة حماس".

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدلاً من التركيز على إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، يواصل توسيع عملياته العسكرية في غزة وإقامة منشآت جديدة.

وأضافت أن التيار المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يستغل الوضع لدفع أجندة الاستيطان والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

واتهمت الهيئة نتنياهو بإدارة حرب "بلا أهداف واضحة" في غزة، متعمدًا تجاهل البحث عن بدائل لحكم حماس.

وأوضحت أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرة أن استمراره في السلطة يأتي على حساب الجنود والأسرى الإسرائيليين.