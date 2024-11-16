يعاني من مشاكل نفسية ويتعاطى الكوكايين.. من هو منفذ احتجاز رهائن باريس؟

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كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم السبت، القبض على رجل مسلح بسكين بعد احتجازه أربعة موظفين كرهائن داخل مطعم بيتزا في بلدة "إيسي ليه مولينو"، إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأكدت السلطات أنه تم تحرير الرهائن بسلام، دون وقوع أي إصابات خلال العملية.

وذكرت مصادر شرطية أن الرجل، البالغ من العمر بين 35 و40 عامًا، كان قد أقدم على تصرفات مشابهة في عام 2022، حيث هدد بالانتحار داخل منزله.

وأضافت المصادر أن المشتبه به لم يكن معروفًا بسوابق إجرامية لدى الشرطة، لكن يُعتقد أنه يعاني من مشاكل نفسية ربما تكون مرتبطة بتعاطي المخدرات.

وشهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا كبيرًا، حيث انتشرت قوات الشرطة، بينها عناصر من وحدة النخبة "لواء البحث والتدخل (BRI)"، والتي أرسلت وسيطًا للتفاوض مع المشتبه به قبل أن تتدخل وتلقي القبض عليه.

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمطعم وأقامت طوقًا أمنيًا، بينما تم إخلاء المطاعم المجاورة كإجراء احترازي.

وقال شاهد عيان يدعى أنتوني، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عامًا، إنه كان يرى الرجل بشكل متكرر في المنطقة، مضيفا: "يبدو أنه يعاني من مشاكل نفسية، وربما مخدرات."

وأكدت الشرطة في بيان مقتضب أن العملية انتهت بسلام، حيث أُطلقت سراح الرهائن دون أي إصابات، مع استمرار التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل الحادث ودوافع المشتبه به.