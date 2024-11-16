"أصوله مصرية".. إيميل مايكل مرشح وادي السيليكون لوزارة النقل بإدارة ترامب

القاهرة- مصراوي

في إطار توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، يحاول قادة التكنولوجيا في أمريكا بالتوصية بإخوانهم من كبار المديرين التنفيذيين للانضمام إلى إدارة ترامب، حيث يسعون لترك بصمتهم في وادي السيليكون. وفقًا لهذه التوصيات، يحاول قادة التكنولوجيا الدفع باسم أحد المسؤولين السابقين في شركة أوبر لقيادة وزارة النقل، وهو إيميل مايكل المدير التنفيذي السابق للشركة وصاحب الأصول المصرية.

حاول قادة التكنولوجيا في أمريكا العمل على إقناع إيلون ماسك بعدة أسماء لعرضها على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والعمل على إدخالها الإدارة الجديدة لتولي حقب حكومية من بينها اسم صاحب الأصول المصرية إيميل مايكل، وبالرغم من أن المحاولات ليست حاسمة وحتى حال فشل القادة بإقناع ماسك أو ترامب بترشيح الأسماء، كما ذكرت نيويورك تايمز في تقرير لها لكنّهم سيكونون بالتأكيد جذبوا انتباه ترامب.

مايكل ليس غريبًا على واشنطن، خلال إدارة أوباما شغل منصب زميل البيت الأبيض ومساعدًا خاصًا لروبرت جيتس في وزارة الدفاع من 2009 إلى 2011. كما عمل في شركات التكنولوجيا مثل Tell Me Networks Klout. وبحسب التقارير، تم النظر في تعيينه لمنصب وزير النقل خلال أول جهد انتقالي للرئيس ترامب في عام 2016.

ولد مايكل بالقاهرة عام 1972، غادر إيميل مايكل إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، ليبدأ مرحلة جديدة في حياته على كل المستويات، نخرج إيميل مايكل من جامعة هارفارد بدرجة امتياز، ولم تتوقف مسيرته الدراسية عند هذا الحد، فقد درس بكلية الحقوق جامعة ستامفورد، ليحصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون.

ويعتبر وادي السيليكون أحد أهم المناطق التي تقع في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعتبر من أهم المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار. يضم وادي السيليكون العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "جوجل"، "أبل"، و"فيسبوك"، وهو موطن للكثير من الشركات الناشئة التي تدفع عجلة التطور التكنولوجي في العالم.