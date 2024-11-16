وسائل إعلام فرنسية: احتجاز رهائن داخل مطعم في باريس

القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن رهائن احتجزوا في مطعم بضواحي باريس.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسة، تم احتجاز رهائن اليوم السبت داخل مطعم إيسي لي مولينو، بضواحي باريس.

ووفقا للصحيفة فقد أفادت فرقة الإطفاء في باريس (BSPP) أن صاحب مطعم تحصن في مؤسسته، حيث يضم العديد من الموظفين.

لواحظ الصحفيون في الموقع أنه تم نشر نظام أمني كبير حول المطعم، الواقع على بعد خطوات قليلة من الطريق الدائري في باريس. ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص الموجودين في المطعم غير معروف، فضلاً عن احتمال وجود أسلحة.