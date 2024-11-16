الإحصاء: 10.5% زيادة في قيمة أجور العاملين في القطاع العام السنة الماضية

كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الأجور بنسبة زيادة قدرها 10.5%، حيث بلغت 38.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 35.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية، لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023.

وأوضح الجهاز أن قيمة الأصول الثابتة في قطاع الأعمال العام بلغت 871.3 مليار جنيـه عام 2022/ 2023 مقابل 737.2 مليار جنيه عام 2021/ 2022، وذلك بنسبــة زيادة قدرها 18.2%.

وأضاف البيان، أن قيمـة مشروعات تحت التنفيذ بلغت 99.3 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابـل 74.6 مليــار جنيه عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة قدرها 33.0%.

وأشار البيان، إلى أن قيمة صافي رأس المال المستثمر بلغت 860.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 776.6 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة قدرها 10.8%.

وأضاف البيان، أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ في القطاع العام بلغت 49.2 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 37.6 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪، موضحا أن قيمة صافي رأس المال المستثمر بلغت 196.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 134.8 مليار جنيه عـام 2021/ 2022 بنسبة زيادة قدرها 45.7%.