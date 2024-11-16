اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رسمي أبو عيسى بدمشق

وكالات

أكد مصدر مطلع في حركة الجهاد، اليوم السبت، أن قياديين اثنين، أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة والثاني مسؤول العلاقات الخارجية، اُغتِيلا في الغارة التي شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قدسيا قرب العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"وكالة فرانس برس": "تمّ اغتيال عضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات الخارجية في الجهاد رسمي أبو عيسى"، في الغارة على منطقة قدسيا في ضاحية دمشق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف "قواعد عسكرية تابعة للجهاد في سوريا"، الخميس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باستشهاد 15 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 16 آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبانٍ سكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، أن "إسرائيل شنت عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".