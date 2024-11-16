نبيه بري: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل تجاوز 50%

(د ب أ )

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50%.

وقال بري، في تصريح مع صحيفة "الديار" اللبنانية نشرته اليوم السبت، إن "المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدماً".

ولفت إلى أنّه "تلقّى مسودة اتفاق من السفيرة الأمريكية في بيروت تحتوي على بنود محددة"، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.

وشدّد بّري على أن "لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701"، معتبراً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرقل المفاوضات ثلاث مرّات سابقاً لكن الوضع الحالي مختلف وجدّي".

ورأى أن "أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي وفور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية".