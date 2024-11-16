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وزير الخارجية الياباني يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

12:29 م السبت 16 نوفمبر 2024

وزير الخارجية تاكيشي إيوايا

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(د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن وزير الخارجية تاكيشي إيوايا وصل أوكرانيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا اليوم السبت، لإجراء محادثات مع المسؤولين، في خطوة تظهر على ما يبدو التزام طوكيو تجاه كييف في قتالها ضد الغزو الروسي.

وأضافت الخارجية، أن إيوايا وصل أوكرانيا قادما من بيرو بعدما حضر اجتماعا اقتصاديا إقليميا هناك، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وبعد وصول أوكرانيا بالقطار الذي استقله من بولندا، سوف يلتقي إيوايا نظيره الأوكراني أندريه سيبيها اليوم السبت، ومن المحتمل إجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب مسؤول بالوزارة.

وتدعم اليابان إلى جانب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، أوكرانيا بينما يفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا منذ الغزو الذي بدأ في فبراير 2022.

وزارة الخارجية اليابانية تاكيشي إيوايا أوكرانيا الغزو الروسي
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