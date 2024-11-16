انسحاب 9000 جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال

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ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال اختتمت رسميا المرحلة الثالثة من تقليص حجم قواتها، مما يمثل إشارة رئيسية على تقدم الصومال نحو الاعتماد على الذات في مجال الأمن الوطني.



ومنذ بداية عملية خفض عدد القوات في عام 2023، نجحت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في نقل السيطرة على 21 قاعدة عسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي وسحبت 9000 جندي من البلاد، بحسب ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري اليوم.

وهذا التخفيض هو جزء من استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية من الصومال، مع استعدادها لإكمال ولايتها، التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.



وقلصت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال وجودها تدريجيا في البلاد، بهدف تمكين قوات الأمن الصومالية من تحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على السلام والاستقرار.



ويتوقع أن تنطلق عملية جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال في يناير 2025، لتخلف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، "أتميص"، لمواصلة مساعدة الصومال في تعزيز قدراته الأمنية.



وستركز العملية الأفريقية الجديدة على الدعم الاستراتيجي والتدريب والشراكة مع القوات الصومالية، مما يعكس التحول من المشاركة العسكرية المباشرة إلى دور استشاري وداعم.





