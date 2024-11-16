إعلان

حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية في "راميم" للمرة الثانية بصواريخ دقيقة

01:18 ص السبت 16 نوفمبر 2024

صواريخ حزب الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن حزب الله، في بيان عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن استهدافه للمرة الثانية مقر قيادة كتيبة مشاة داخل ثكنة "راميم" الإسرائيلية برشقة صواريخ دقيقة.

وذكر الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية، مؤكدًا استمرار التصعيد.

ويأتي هذا التطور وسط تزايد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يشهد جنوب لبنان تحركات عسكرية مكثفة. وأفادت مصادر بأن الصواريخ ألحقت أضرارًا بمرافق داخل الثكنة، في حين لم ترد معلومات رسمية حول حجم الخسائر الإسرائيلية.

حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية راميم صواريخ دقيقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي وتحذيرات من إطلاق صاروخي شرقي إسرائيل

إعلان

إعلان

رسميًا.. الإسكان تعلن أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 (تبدأ من 184 ألف جنيه)