حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية في "راميم" للمرة الثانية بصواريخ دقيقة



وكالات

أعلن حزب الله، في بيان عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن استهدافه للمرة الثانية مقر قيادة كتيبة مشاة داخل ثكنة "راميم" الإسرائيلية برشقة صواريخ دقيقة.

وذكر الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية، مؤكدًا استمرار التصعيد.

ويأتي هذا التطور وسط تزايد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يشهد جنوب لبنان تحركات عسكرية مكثفة. وأفادت مصادر بأن الصواريخ ألحقت أضرارًا بمرافق داخل الثكنة، في حين لم ترد معلومات رسمية حول حجم الخسائر الإسرائيلية.