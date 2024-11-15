حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في مستوطنة دوفيف

(د ب أ)

أعلن حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة عن استهداف تجمعات لقوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة في جنوب لبنان، وفي مستوطنة دوفيف الإسرائيلية بصليات صاروخية.

وأعلن الحزب في بيانات سابقة عن استهداف عناصر قاعدة شراغا الإسرائيلية شمالي مدينة عكا، بصليةٍ صاروخية، وقاعدة طيرة الكرمل الإسرائيلية في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

كما استهدفوا تجمعات لقوات إسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، وفي ثكنة يفتاح الإسرائيليتين، وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.

واستهدف عناصر الحزب، بحسب بيانات سابقة، مستوطنة ديشون الإسرائيلية، وتجمعات لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة مارون الراس الجنوبية وفي مستوطنة سعسع الإسرائيلية بصليات صاروخية، وفي بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية.

واستهدف عناصر الحزب تجمعات لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، وعند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.

كما استهدفوا تجمعات لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة الجبين في جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه، وعند أطراف بلدة طلوسة الجنوبية، بصلية صاروخية، وفي مستوطنة يرؤون، وفي ثكنة دوفيف الإسرائيليتين بمسيرتين انقضاضيتين.

واستهدف عناصر الحزب، بحسب بيانات سابقة، تجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنات يرؤون، وبرعام، والمنارة، الإسرائيلية وعند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.