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مصرع مجندة فرنسية من قوات اليونيفيل جنوب لبنان

11:23 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

اليونيفيل

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام محلية عن مصرع مجندة فرنسية وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير وقع في بلدة شمع جنوبي لبنان، حيث كانت القوات الفرنسية التابعة لقوات "يونيفيل" تنفذ مهامها في المنطقة.

وفي وقتٍ لاحق، أفادت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" أن قذيفة مدفعية استهدفت مقر القطاع الغربي في جنوب لبنان، لكن القذيفة لم تنفجر، ولم تُسجل أي إصابات بين صفوف قواتها.

وأكدت "يونيفيل" أن الهجمات المتعمدة ضد قوات حفظ السلام تُعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الإنسانية الدولية.

اليونيفيل مصرع مجندة الاحتلال الإسرائيلي لبنان
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