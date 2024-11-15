استشهاد اثنين من قادة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على دمشق

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد عبد العزيز الميناوي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للحركة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر إن الغارة أسفرت أيضًا عن استشهاد رسمي أبو عيسى، أحد قادة الحركة والمسؤول عن ملف العلاقات الخارجية، الذي شغل منصب ممثل الحركة في الجزائر لعدة سنوات.

وأكدت المصادر أن الهجوم استهدف مبنى يحتوي على مقر المالية الخاص بحركة الجهاد الإسلامي، حيث استشهد القياديان برفقة عدد من أفراد عائلتيهما.

يُعتبر عبد العزيز الميناوي من أبرز القيادات في حركة الجهاد الإسلامي وكان مقربًا من أمينها العام زياد النخالة. وكان يتنقل بين بيروت ودمشق طوال فترات عديدة.

وفي وقت لاحق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد العديد من عناصرها نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما أفادت مصادر سورية بأن 15 شخصًا على الأقل استشهدوا جراء الغارة.