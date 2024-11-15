بالهجوم الأخير.. قصة ضرب إسرائيل منشأة سرية لإنتاج الأسلحة النووية في إيران

القاهرة- مصراوي

دمر الهجوم الإسرائيلي على إيران في أواخر أكتوبر منشأة نشطة لأبحاث الأسلحة النووية السرية للغاية في بارشين، وفقًا لما أعلنه ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي حالي ومسؤول إسرائيلي سابق، لموقع أكسيوس الأمريكي.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون للموقع الأمريكي، إن الضربة - التي استهدفت موقعًا ورد سابقًا أنه غير نشط - أضرت بشكل كبير بجهود إيران خلال العام الماضي، لاستئناف أبحاث الأسلحة النووية.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق مطلع على الضربة لأكسيوس، إنه دمر معدات متطورة تستخدم لتصميم المتفجرات البلاستيكية التي تحيط باليورانيوم في جهاز نووي وهي ضرورية لتفجيره.

ونفت إيران أنها تسعى للحصول على أسلحة نووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان الأسبوع الماضي إن "إيران لا تسعى وراء الأسلحة النووية، فترة".

ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه القصة.

وكان أحد أهداف الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر هو منشأة طالغان 2 في مجمع بارشين العسكري، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرق طهران.

كانت المنشأة جزءًا من برنامج Amad الإيراني للأسلحة النووية حتى أوقفت إيران برنامجها النووي العسكري في عام 2003. تم استخدامه لاختبار المتفجرات اللازمة لتفجير جهاز نووي، وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي حصل عليها المعهد بعد الضربة الإسرائيلية أن مبنى طالغان 2 دمر بالكامل.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لأكسيوس، إن النشاط الذي حدث مؤخرًا في منشأة طالغان 2 كان جزءًا من جهد داخل الحكومة الإيرانية، لإجراء أبحاث يمكن استخدامها لتطوير أسلحة نووية ولكن يمكن تقديمها أيضًا على أنها أبحاث لأغراض مدنية.

وأضاف المسؤولون: "لقد قاموا بنشاط علمي يمكن أن يضع الأرض لإنتاج سلاح نووي. لقد كان شيئًا سريًا للغاية. وقال مسؤول أمريكي: "جزء صغير من الحكومة الإيرانية علم بذلك لكن معظم الحكومة الايرانية لم تفعل".

بدأت المخابرات الإسرائيلية والأمريكية في الكشف عن نشاط بحثي في بارشين في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك علماء إيرانيون يجرون نماذج كمبيوتر وأبحاث في المعادن والمتفجرات يمكن استخدامها في الأسلحة النووية.

وفي يونيو الماضي، حذر مسؤولو البيت الأبيض الإيرانيين بشكل خاص في محادثات مباشرة حول الأنشطة البحثية المشبوهة، حسبما ذكرت أكسيوس.

وقال المسؤولون لأكسيوس، إن الولايات المتحدة تأمل في أن يجعل التحذير الإيرانيين يوقفون نشاطهم النووي، لكنهم استمروا.

وقال مسؤول أمريكي، إنه في الأشهر التي سبقت الهجوم الإسرائيلي "كان هناك قلق في جميع المجالات" بشأن النشاط الإيراني في منشأة طالغان 2.

حتى أن أبحاث الأسلحة النووية الإيرانية دفعت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية (DNI) إلى تغيير تقييمه حول البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس، أن تقرير DNI إلى الكونجرس لم يتضمن جملة ظهرت في التقييمات الاستخباراتية في السنوات الأخيرة، والتي قالت إن إيران "لا تضطلع حاليًا بأنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسية اللازمة لإنتاج اختبار. جهاز نووي".

وعندما أعدت إسرائيل ردها على هجوم إيران الصاروخي الضخم في 1 أكتوبر، تم اختيار منشأة طالغان 2 كهدف.

فيما طلب الرئيس بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية من أجل عدم إشعال حرب مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي إن الضربة لم تكن رسالة خفية، لدرجة أن الإسرائيليين لديهم نظرة ثاقبة للنظام الإيراني حتى عندما يتعلق الأمر بأشياء ظلت سرية للغاية ومعروفة لمجموعة صغيرة جدًا من الناس في الحكومة الإيرانية".

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصوت على قرار لوم ضد إيران لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت إيران إنها يمكن أن ترد بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران يومي الأربعاء والخميس، قبل اجتماع مجلس الإدارة.

وقال عراقجي لغروسي إن إيران مستعدة للتفاوض مع المجموعة الثالثة - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - "بشأن برنامجها النووي السلمي... غير مستعدة للتفاوض تحت الضغط والتخويف".