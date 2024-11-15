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بري: أحد شروط المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير مقبول لدينا

06:56 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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وكالات

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب.

كما أكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش في لبنان "أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان".

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني شروط المقترح الأمريكي وقف إطلاق النار جيش الاحتلال الإسرائيلي
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