وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألماني

وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع النائب الألماني "مايكل روت" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج.

وأكد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، وتحديداً دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر لاسيما من الشركات الألمانية الكبرى.

وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى، باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعاني منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية. وقد أعرب المسئول الألماني عن تقديرهم لجهود الوساطة المصرية.