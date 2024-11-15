إسرائيل تطالب سكان مبنى بالغبيري في الضاحية بالإخلاء

وكالات

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، في ظل تواصل الغارات العنيفة على الضاحية منذ أمس الخميس.

كانت وسائل إعلام رسمية لبنانية، أفادت بأن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر مقر حزب الله، لليوم الرابع على التوالي.

وقال التلفزيون اللبناني، إن 4 ضربات إسرائيلية على الأقل أصابت منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وجاء القصف بعد نحو ساعة على نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "إكس"، إنذار إخلاء مرفقًا بخرائط وجه فيه تحذيرًا إلى سكان المنطقة، قائلاً: "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، محذرًا من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

ووفقًا للسلطات اللبنانية، استشهد ما لا يقل عن 43 شخصًا في جميع أنحاء لبنان، أمس الخميس، جراء الغارات الإسرائيلية.