وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الروسي

القاهرة-مصراوي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، مع نظيره الروسي السيد "سيرجي لافروف"، خلال أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية في فعاليات قمة بريكس التي انعقدت مؤخرًا بمدينة كازان.

كما تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الاقتصادية الثنائية الهامة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية. كما ناقش الوزيران عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.