صحة غزة: ارتفاع حصيلة أعداد الشهداء إلى 43,764 شهيدًا



وكالات

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة.



وأفادت الوزارة في بيانها الجمعة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43,764 شهيدًا و103,490 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر عام 2023.



وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و120 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه لازال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.