سانا: سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق

وكالات



أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، إذ استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة المزة في العاصمة.



وفي وقتٍ سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إنه تم تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في دير الزور شرقي سوريا.



وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى سماع دوي 3 انفجارات قوية قرب قاعدة أمريكية بسوريا، وذلك تزامنا مع تحليق للطيران المروحي في المنطقة.



ولم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بعد من القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن أي هجمات قرب قواعدها العسكرية في سوريا أو حقيقة ما حدث.



كما ذكر المرصد السوري، أن الضربات الإسرائيلية التي وقعت، الخميس، على مناطق مختلفة من سوريا أسفرت عن سقوط 23 شهيدًا منهم مدنيون بالإضافة إلى جرح 21 آخرين.



وأضاف أن الغارات على منطقة المزة تسببت في تدمير عدد من المباني ضمن تجمعات سكنية منها موقع قريب من القصر الجمهوري.



ولفت المرصد السوري، إلى أن استشهاد 13 شخصًا بحي المزة منهم 6 من الجماعات الموالية لإيران، بينما استشهد 10 آخرون في قدسيا.



وكانت إسرائيل قد شنت، أمس الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة من سوريا ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



ومن جانبه، أفاد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بأنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدود السورية اللبنانية زاعمًا أنها كانت تُستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.