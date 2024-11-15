حماس تعلن استعدادها للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

وكالات

نقلت وكالة "فرانس برس" عن عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم قوله، إن "الحركة الفلسطينية مستعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في حال قُدم عرض يقضي بوقف إطلاق النار على أن تلتزم به إسرائيل".

ودعى نعيم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للضغط على إسرائيل لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي إطار حديثه عن هجوم 7 أكتوبر 2023، مع وسائل إعلام أخرى، وصف نعيم هذه الأعمال بأنها "عمل دفاعي"، موضحًا أنه "يجب تذكر الأسبوع الذي سبق الـ7 من أكتوبر، حيث استشهد مئات الفلسطينيين بالقرب من حدود قطاع غزة، وكان الناس يموتون من الجوع وبسبب نقص الأدوية".

وأعرب القيادي في حماس عن أمله بأن يتخذ ترامب الخطوات اللازمة لوقف الحرب على الفور في قطاع غزة.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى رسميًا في 20 يناير 2025، بأن يكون للولايات المتحدة "جيش قوي" وبإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، غزة ولبنان، وأوكرانيا.

وفي ظل استمرار تعذيب الاحتلال للمعتقلين الفلسطينيين، قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الجمعة، إن معتقلين في سجن إسرائيلي توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، إنه جرى إبلاغهما بـ"استشهاد أسيرين في سجون الاحتلال، وهما سميح سليمان محمد عليوي (61 عامًا) من نابلس، وأنور شعبان محمد اسليم (44 عامًا) من غزة".

وأوضحت الهيئة والنادي في بيانهما أن "الأسير عليوي معتقل إداريًا منذ 21 أكتوبر 2023، وعانى قبل اعتقاله عدة مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات".

وأضاف البيان أن "الأسير أنور اسليم من غزة معتقل منذ 8 ديسمبر 2023، ولم يكن يعاني أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، بحسب عائلته".

ولم يصدر بعد بيان من مصلحة السجون أو الجهات الإسرائيلية ذات الصلة.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنه "بذلك ارتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين تواصل إسرائيل إخفاء هوياتهم وظروف موتهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام".