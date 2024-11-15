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بعد 40 عاما بالسجن .. قصة الإفراج عن "جورج" المتهم بقتل مسؤول أمريكي ودبلوماسي إسرائيلي

03:14 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عب

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القاهرة- مصراوي

أمرت محكمة فرنسية الجمعة، بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي حكم عليه بالسجن 40 عاما بعد إدانته بقتل دبلوماسيين أجنبيين. تم القبض على عبد الله في أكتوبر 1984 وهو أطول فترة قضاها سجين في أوروبا الغربية.

وقالت المحكمة إن عبد الله، الذي اعتقل عام 1984 وأدين عام 1987 بجرائم القتل عام 1982، سيطلق سراحه في 6 ديسمبر بشرط مغادرته فرنسا، حسبما قال ممثلو الادعاء الفرنسيون لمكافحة الإرهاب في بيان.

صورة 2 جورج

حُكم على عبد الله بالسجن المؤبد في عام 1987 لتورطه في جريمة قتل الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف في باريس عام 1982، وكذلك في محاولة اغتيال روبرت هوم، القنصل الأمريكي في ستراسبورغ.

وأعلنت الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة مسؤوليتها عن جريمتي القتل، قائلة إنهما نُفذتا انتقاما لتورط الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975، وكذلك احتلال إسرائيل اللاحق لجنوب لبنان، والذي بدأ عام 1982 واستمر حتى عام 2000.

صورة 3 جورج

خلال فترة سجنه الطويلة، تلقى عبد الله دعمًا من شبكة من جماعات حقوق الإنسان والناشطين المناهضين للإمبريالية والماركسيين والمناهضين للصهيونية الذين نددوا بما يعتبرونه إساءة معاملة قضائية لـ "رهينة الحكومة الفرنسية". يقارنونه بالزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا.

جورج إبراهيم عبد الله محكمة فرنسية فرنسا مكافحة الإرهاب جماعات حقوق الإنسان نيلسون مانديلا
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