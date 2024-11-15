وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمر تجنيد لـ7 آلاف من "الحريديم" في الجيش

وكالات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر تجنيد لـ7 آلاف من اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "أوامر التجنيد سيتم إرسالها على دفعات بدءًا من الأحد المقبل، وبناءً على اعتبارات جيش الاحتلال".

وجاءت موافقة كاتس بعدما أعلن جيش الاحتلال، أمس الخميس، أنه يخطط لإصدار 1000 أمر تجنيد جديد للرجال الحريديم المؤهلين، الأحد، كجزء من 7 آلاف أمر سيصدرها خلال مدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن هدف التجنيد هو "تمكين دمج الحريديم في الجيش الإسرائيلي، لتخفيف العبء عن الجنود والاحتياطيين".

وأكد وزير الدفاع أنه ينوي إجراء مناقشة عميقة مع جميع الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز حل متفق عليه.

وقال إن "الجيش الإسرائيلي سيبذل كل ما في وسعه لتزويد الحريديم بإطار داعم، يضمن قدرتهم على الوفاء بمهامهم في الجيش مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني".

ومنذ بداية حرب غزة، أثار تجنيد الحريديم جدلًا واسعًا في إسرائيل، إذ يطالب أنصارهم باستمرار تفرغهم للدراسة الدينية، بينما يرى آخرون أن الأزمة التي يعيشها الجيش تتطلب التحاقهم به.