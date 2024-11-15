مستشار مرشد إيران: طهران توافق على أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية

وكالات

قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، إن "طهران تقف إلى جانب لبنان حكومة وجيشًا ومقاومة بمواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أثناء لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "نحن نسعى إلى حل المشاكل بينما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يخرب الأمور، وعليكم التمييز بين الأصدقاء والأعداء".

وأكد مستشار المرشد الإيراني، أن" أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان توافق عليه طهران وتدعمه".

وشدد على أن إيران لا تسعى لنسف أي خطوة بل تريد حلًا للوضع في لبنان، مضيفًا: "نأمل أن يتمكن النازحون من أبناء الشعب اللبناني من العودة لأماكنهم".

وجاءت تصريحات لاريجاني خلال زيارته لـ بيروت، اليوم الجمعة، وأجرى خلال هذه الزيارة مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث عن حل للمشاكل التي يعيشها لبنان.