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نيويورك تايمز: إيلون ماسك يلتقي سفير إيران بالأمم المتحدة في مكان سري

12:16 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

إيلون ماسك

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القاهرة- مصراوي

التقى إيلون ماسك، المستشار المقرب للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، في نيويورك يوم الإثنين لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين، وفقًا لتقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية.

ووصف مسؤولان إيرانيان، تحدثا لصحيفة نيويورك تايمز بشرط عدم الكشف عن هويتهما، الاجتماع، الذي عقد في مكان سري واستمر لأكثر من ساعة، بأنه "إيجابي" و"أخبار جيدة".

ورفض ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات لدى ترامب، التعليق على الاجتماع المذكور، بينما لم يستجب ماسك لطلب التعليق.

إيلون ماسك دونالد ترامب سفير إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إيران
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