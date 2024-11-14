إعلام عبري: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

وكالات

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن بحثت فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لكنها قررت الامتناع عن ذلك.

وقد دعا 88 نائباً ديمقراطياً بايدن في رسالة إلى فرض هذه العقوبات قبل انتهاء ولايته، إلا أن بايدن رأى أن واشنطن لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة.