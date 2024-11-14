غارة إسرائيلية على مركز للدفاع المدني في بعلبك تسفر عن أكثر من 12 شهيداً
10:33 م الخميس 14 نوفمبر 2024
وكالات
أفاد محافظ بعلبك-الهرمل بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك، حيث كان بداخله 20 عنصراً من الدفاع المدني.
وأفاد محافظ بعلبك-الهرمل، بشير خضر، بأنه تم انتشال 12 شهيداً من مركز الدفاع المدني حتى الآن جراء الغارة التي استهدفت موقعهم في دورس- بعلبك، مؤكداً أن عملية رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.
‼️🚨سقوط اكثر من 12 شهيداً على الأقل وعدد من الجرحى والمفقودين، بعد استهداف مركز الدفاع المدني في بعلبك pic.twitter.com/tgnvQebU3S— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 14, 2024
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