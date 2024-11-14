غارة إسرائيلية على مركز للدفاع المدني في بعلبك تسفر عن أكثر من 12 شهيداً

غارة إسرائيلية على مركز للدفاع المدني في بعلبك أ

وكالات

أفاد محافظ بعلبك-الهرمل بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للدفاع المدني في محيط مدينة بعلبك، حيث كان بداخله 20 عنصراً من الدفاع المدني.

وأفاد محافظ بعلبك-الهرمل، بشير خضر، بأنه تم انتشال 12 شهيداً من مركز الدفاع المدني حتى الآن جراء الغارة التي استهدفت موقعهم في دورس- بعلبك، مؤكداً أن عملية رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.