مصدر أمريكي: التوصل لتسوية بلبنان احتمال أكبر من إنجاز صفقة تبادل

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمريكي قوله، إن احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد الأسرى في قطاع غزة.

وقال مصدر رسمي لبناني في تصريحات للجزيرة، إن السفيرة الأمريكية في بيروت قدمت لرئيس البرلمان نبيه بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري الآن مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله، إن إسرائيل لن تسمح بتجدد قوة حزب الله.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.

وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله"، قائلا إنه إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروط إسرائيل، فذلك من مصلحتها.