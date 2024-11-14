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إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات تتعلق بالتسوية في لبنان

09:05 م الخميس 14 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري الآن مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان.

كانت القناة الـ14 الإسرائيلية، نقلت عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله، إن إسرائيل لن تسمح بتجدد قوة حزب الله.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.

وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله"، قائلا إنه إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروط إسرائيل، فذلك من مصلحتها.

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يجري مشاورات تسوية في لبنان حزب الله في لبنان نزع سلاح حزب الله
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