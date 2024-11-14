جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا

وكالات

صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الحرب تتسبب بتكلفة باهظة لإسرائيل.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، أن قوات الاحتلال تعمل بشكل منظم على إضعاف قدرات حزب الله، مضيفا أن عددًا من الجنود قُتلوا أمس خلال عملية تطهير أحد المواقع في كمين نصبه مقاتلو حزب الله.

وأشار إلى استهداف مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله، مؤكداً استمرار الهجمات التي تهدف إلى تدمير بنيته التحتية.

وزعم المتحدث عن استهداف قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا اليوم، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقاتل في مناطق شمال غزة، جباليا، وبيت لاهيا، وأن جنديين أصيبا جراء استهداف طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان في منطقة الياكيم، مؤكداً أن الجيش سيهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا.