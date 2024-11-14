دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية

وكالات

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.

أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا اليوم الخميس، التضامن مع لبنان وضرورة تمتّع اليونيفيل بحرية الحركة والمراقبة حتى تتمكن من تأدية مهامها.

جاء ذلك خلال لقاء لاكروا، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

ومن جهته شدد الوزير بو حبيب "على تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازي، ودعمها التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل واستعدادها التام لتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار".

وأكد بو حبيب " أهمية الحفاظ على سلامة قوات اليونيفيل ومقراتها، لافتاً في هذا الإطار الى البيان الصحافي الذي صدر عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه دعماً لليونيفيل، والذي أدان التعرض لها ودع احترام سلامة أفرادها وأمنهم".

ومن جهة ثانية أكد وزير الدفاع موريس سليم خلال لقائه لاكروا على، " تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان مراراً التزامه تطبيقه بعد وقف النار، فيما تمتنع اسرائيل عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان".