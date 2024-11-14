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إعلام عبري: دوي انفجار في قيسارية شمالي إسرائيل

08:14 م الخميس 14 نوفمبر 2024

دوي انفجار في قيسارية شمالي إسرائيل

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وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، دوي انفجار في قيسارية شمالي إسرائيل دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأعلن حزب الله، أنه أسقط بصاروخ أرض جو مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، إنه رصد ما وصفه بـ"الهدف الجوي المشبوه" عبر من لبنان فوق الجليل الغربي وخليج حيفا، مشيرا إلى أنه لم يعترضه حتى الآن.

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