قبل بدء ولاية ترامب.. تفاصيل اللقاء الأخير بين بايدن والرئيس الصيني

القاهرة- مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي للمرة الأخيرة هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما يستعد الرئيس الأمريكي لتسليم السلطة - وزمام العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم - إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير.

الاجتماع، المقرر عقده يوم السبت على هامش قمة قادة المحيط الهادئ في بيرو، بمثابة حجز لمحاولات الرئيس عالية المخاطر لوضع الولايات المتحدة ضد بكين الحازمة بشكل متزايد. وستكون هذه ثالث جلسة بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه.

على عكس اجتماعاتهم السابقة، لن تؤدي محادثات ليما إلى قائمة طويلة من الوجبات الجاهزة أو المنجزات. وبدلاً من ذلك، وصف مسؤولون أمريكيون كبار الاجتماع بأنه لحظة للتفكير بين رجلين بدأت علاقتهما منذ أكثر من عقد في رحلة طويلة عبر الصين.

على الرغم من كل الذكريات التي قد يفعلها بايدن وشي، فإن لقائهما الأخير سيظل محفوفًا بنتائج انتخابات الأسبوع الماضي. في ظل فوز ترامب والذي وعد بخط متشدد بشأن الصين ووضع بالفعل سلسلة من الصقور الصينيين في مناصب رئيسية قبل أداء اليمين في يناير، مما ينذر بعلاقة مثيرة للجدل في السنوات المقبلة.

بينما يبني إدارته، اختار ترامب مستشارين يدافعون عن نهج صارم تجاه الصين، بما في ذلك النائب مايك والتز للعمل كمستشار للأمن القومي وربما السناتور ماركو روبيو كوزير للخارجية. كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على الواردات الصينية كوسيلة لحماية الصناعة الأمريكية.