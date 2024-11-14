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وزير دفاع اليونان يكشف عن تأهب بلاده لإعادة هيكلة قواتها المسلحة

05:43 م الخميس 14 نوفمبر 2024

نيكوس ديندياس وزير الدفاع اليوناني

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أثينا - (د ب أ)

قال وزير دفاع اليونان نيكوس ديندياس اليوم الخميس، أمام البرلمان إن بلاده تتأهب لإعادة هيكلة قواتها المسلحة من أجل نشر المزيد من القوات على حدودها.

وكشف ديندياس عن سلسلة من الإجراءات بهذا الصدد منها إغلاق 137 ثكنة عسكرية في مختلف أنحاء البلاد بحلول عام 2025 فى محاولة لتوفير الأموال والسماح بتعزيز وضع الوحدات المتمركزة في المناطق الحدودية.

وقال ديندياس إن الدروس المستفادة من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط أظهرت أهمية التكنولوجيا الحديثة، وأضاف: "يجب علينا التحول إلى الحرب السيبرانية في المجالات الهجومية والدفاعية".

وكانت اليونان قد بدأت بتحديث قواتها المسلحة بعد انتهاء أزمة مالية حادة فى عام 2018

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