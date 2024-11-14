وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يشاركان في منتدى الأعمال المشترك المصري الجنوب إفريقي

(مصراوي)

شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، ووزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، في منتدى الأعمال المشترك المصري الجنوب إفريقي الذي عقد بمقر هيئة الاستثمار.

وقد عقد المنتدى بهدف تنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية بالبلدين.

وأكد بدر عبد العاطي ان المنتدى يأتي بدعم كامل من قيادتي البلدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا، وبتوصية مباشرة من الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين، مضيفًا أن المنتدى يعتبر خطوة أساسية على طريق تأسيس مجلس الأعمال المشترك، وتهيئة المناخ الملائم للأعمال، والاستفادة من الطاقات الكامنة والواعدة في البلدين لخدمة مصالح الشعبين، آخذا فى الاعتبار ان القطاع الخاص يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دفع التعاون الاقتصادي وتطوير المهارات وتشجيع الابتكار.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المناخ السياسي الإيجابي السائد بين البلدين يعد أحد الركائز الأساسية التى تسهم فى تشجيع مجتمعي الأعمال للتعاون، واستشراف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بالبلدين، منوهًا إلى أهمية توجيه القطاع الخاص بالبلدين للمجالات والقطاعات التي تمثل نواة لتحقيق نقلة نوعية في طبيعة ومستوى التبادل التجاري والاستثماري بين اثنين من أكبر اقتصاديات القارة الإفريقية.