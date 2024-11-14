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مقتل 17 شخصًا جراء هجوم جيش الاحتلال على دمشق

04:38 م الخميس 14 نوفمبر 2024

غارات جوية إسرائيلية

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(مصراوي)

قال المرصد السوري، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية، على العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل 17 شخصًا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم هجومًا على منطقتي المزة والقادسيا في العاصمة دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا"، إن الهجوم استهدف مبنيين سكنيين في المزة والقدسيا، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، مشيرة إلى أن الهجوم تم التخطيط له بشكل مسبق.

الغارات الإسرائيلية هجوم جيش الاحتلال دمشق
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