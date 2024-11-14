إسرائيل تزعم استهداف المقر الرئيسي للجهاد الإسلامي بدمشق

(مصراوي)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بشن هجومًا استهدف منطقة المزة والقادسيا في العاصمة السورية دمشق.

وقالت "سانا"، إن الهجوم استهدف مبنيين سكنيين في المزة والقدسيا، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

صرحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم الإسرائيلي ضد أصول الجهاد الإسلامي بسوريا، تم التخطيط له بشكل مسبق.