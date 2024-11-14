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الأمم المتحدة تكرّم محافظة القاهرة لجهودها في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

04:05 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الأمم المتحدة

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القاهرة – (أ ش أ)

حصلت محافظة القاهرة على شهادة تقدير من أناكلولديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تقديرًا للدعم الاستثنائي والمساهمة القيمة التي قدمتها محافظة القاهرة، كأحد المنظمين للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمى التى انعقدت فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر-في بيان اليوم الخميس- إلى أن المنتدى الحضرى العالمي الذي عقد بالقاهرة حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، وأسهم اختيار انعقاد المنتدى في مدينة القاهرة بشكل كبير في نجاحه، لما تزخر به المدينة من ثقل في مجال التنمية الحضرية والتراث.

وأضاف المحافظ أن كافة أجهزة الدولة عملت معًا لإنجاح المنتدى بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودولياً.


هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة المنتدى الحضري العالمي محافظة القاهرة
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