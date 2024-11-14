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المفوضية الأوروبية تفرض غرامة على شركة "ميتا" بنحو 800 مليون يورو

04:01 م الخميس 14 نوفمبر 2024

المفوضية الأوروبية

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بروكسل - (د ب أ)

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 797.72 مليون يورو (841 مليون دولار) على شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بسبب انتهاكات لقانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي لصالح فيسبوك ماركت بليس.

وفي يوليو الماضي، اتهم منظمون في الاتحاد الأوروبي، شركة التكنولوجيا الأمريكية، بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة في التكتل، بإجبار مستخدمي تطبيقاتها على الاختيار بين مشاهدة الإعلانات أو الدفع لتجنبها.

وكانت "ميتا" أتاحت مستخدميها، في نوفمبر 2023، خيار سداد رسوم مالية مقابل الإصدارات الخالية من الإعلانات في تطبيقي "فيسبوك" و"إنستجرام".

المفوضية الأوروبية شركة ميتا فيسبوك قانون المنافسة
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