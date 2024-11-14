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الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 430 عسكريًا أوكرانيًا على محور كورسك

03:13 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو – (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي قتل أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا، ودمر عددا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" "واصلت وحدات من قوات مجموعة (الشمال) تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".

وأضافت: "استهدف طيران الجيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وزورافكا وبيساريفكا وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 430 عسكريا وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية وعددا من المدافع الميدانية".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية موسكو أوكرانيًا
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