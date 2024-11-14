إعلان

بريطانيا تُدين تصريحات سموتريتش عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة

03:02 م الخميس 14 نوفمبر 2024

بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر فالكونر، من أن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام وسيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وكان سموتريتش، قد قال إن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وألمح الوزير الإسرائيلي، إن ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية سيأتي بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بريطانيا وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 430 عسكريًا أوكرانيًا على محور كورسك

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري