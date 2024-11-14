بريطانيا تُدين تصريحات سموتريتش عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة

(مصراوي)

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر فالكونر، من أن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام وسيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وكان سموتريتش، قد قال إن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وألمح الوزير الإسرائيلي، إن ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية سيأتي بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.