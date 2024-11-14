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إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة جزيرة كريت خلال يومين

02:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024

المهاجرين

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أثينا - (د ب أ)

أفاد خفر السواحل اليوناني بأنه تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة ساحل جزيرة كريت خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويبدو أن المهاجرين انطلقوا من مدينة طبرق الليبية.

وقال مسؤول بخفر السواحل لإذاعة "إي ار تي اليونانية"، إن المهربين يعملون بقوة.

ووفقا للمهاجرين، فإن المهربين جمعوا ما يتراوح بين 3000 يورو و6000 يورو (3150 دولار – 6300 دولار) عن الشخص للعبور إلى جزيرة كريت.

ووفقا لوزير الهجرة اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس فإن أغلبية المهاجرين في اليونان يعتزمون التوجه إلى ألمانيا ودول أوروبية غربية أخرى بمجرد أن يحصلوا على الفرصة أو بعدما يحصلون على اللجوء في اليونان.

المهاجرين أثينا جزيرة كريت السواحل اليوناني
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