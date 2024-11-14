صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و736 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و736 فلسطينيًا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 103 ألفًا و112 إصابة، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 24 شهيد و 112 إصابة.