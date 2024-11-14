بريطانيا.. الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ76 بأداء واجبات رسمية

لندن - (د ب أ)

يحتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعيد ميلاده السادس والسبعين بزيارة مهرجان للطعام الفائض.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن تشارلز يتعامل مع اليوم على أنه يوم عمل عادي ويقوم بواجباته رغم مواجهته شخصيا، عاما صعبا حيث جرى تشخيص إصابته هو وأميرة ويلز، كيت ميدلتون، بالسرطان.

وسوف يفتتح الملك مركزين لتوزيع المنتجات الغذائية في الذكرى الأولى لإطلاق مشروعه الخاص بتوزيع المنتجات الغذائية المسمى "كورونيشن فود بروجكت" والغرض منه تجسير الفجوة بين الاحتياجات الغذائية والمخلفات الغذائية في المملكة المتحدة وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وسوف يتوجه إلى ديتفورد في جنوب لندن للكشف رسميا عن المركز الأول لتوزيع المنتجات الغذائية والقيام بجولة فيه برفقة عمدة لندن صادق خان وحضور مهرجان الطعام الفائض الذي يقام احتفاء بالزيارة الملكية قبل افتتاح عبر الإنترنت مركز آخر في ميرسيسايد.

ولن تشاركه الملكة في الفعالية حيث أنها مازالت تتعافى من عدوى في الصدر.

ومثل والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، لدى تشارلز يومي عيد ميلاد، الفعلي الذي يحل في 14 نوفمبر والرسمي الذي يحل في السبت الثاني من يونيو.