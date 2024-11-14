حزب الله يُعلن استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش الاحتلال

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا برشقة صاروخية.

كما استهدف حزب الله، موقع جل العلام الحدودي بين إسرائيل ولبنان برشقة صاروخية.

يأتي ذلك مع تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي يزامنها اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم أن قوات اللواء 188 وصلت لمناطق جديدة في جنوب لبنان ودمرت منصات ومستودع أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.