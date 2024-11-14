إعلان

حزب الله يُعلن استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش الاحتلال

01:54 م الخميس 14 نوفمبر 2024

حزب الله اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا برشقة صاروخية.

كما استهدف حزب الله، موقع جل العلام الحدودي بين إسرائيل ولبنان برشقة صاروخية.

يأتي ذلك مع تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي يزامنها اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم أن قوات اللواء 188 وصلت لمناطق جديدة في جنوب لبنان ودمرت منصات ومستودع أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

حزب الله اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل نهاريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مراقبون: روسيا تواصل تقدمها في شرق أوكرانيا

إعلان

إعلان